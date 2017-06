[E3] Nadine niet speelbaar in Uncharted

Met Uncharted: The Lost Legacy ontwikkelt Naughty Dog een stand-alone spin-off in de Uncharted-saga. In de hoofdrol staat Chloe Frazer die wordt vergezeld door Nadine Ross, één van de tegenspelers in Uncharted 4: A Thief's End. Het verhaal volgt beide vrouwen in hun avontuur voor het bemachtigen van een antiek artefact in India.

Hoewel de twee vrouwen elkaar gedurende de game veel zullen helpen en ondersteunen zal Chloe het enige speelbare karakter zijn. Nadine zal er enkel zijn als je vriendin en helpen hier en daar enkele slechteriken neer te schieten. Spelers zullen haar dan ook niet direct besturen. Volgens Naughty Dog wilden ze een verhaal creëren dat compleet op Chloe focuste, en hoewel Nadine zeker een bad-ass karakter is gaat ze niet de splotlight krijgen in The Lost Legacy.



Uncharted: The Lost Legacy zal op 22 augustus aanstaande verschijnen op PlayStation 4.