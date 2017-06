Kholat Hypertension: Harmony of Darkness interview The Town of Light Skull and Bones Nieuws: [E3] Spider-Man meest bekeken E3 video

Door Stefan van B op 17-06-2017 om 10:14 Bron: Indian Noob Tijdens de E3 werden er talloze nieuwe trailers en gameplayvideo's getoond. Niet elke video krijgt echter evenveel aandacht door de gamecommunity, wat niet geheel verrassend gezien het aantal beelden waarmee we tijdens de E3 worden overladen. De grote vraag is dan natuurlijk: welke games zijn het meest bekeken?



1. Spider-Man (Gameplay) [10.8m]

2. Star Wars Battlefront II (Gameplay) [8m]

3. God of War (Story Trailer) [6.9m]

4. Need for Speed Payback (Gameplay) [6.8m]

5. Days Gone (Gameplay) [6m]

6. Super Mario Odyssey (Trailer) [5.8m]

7. Call of Duty: WWII (Multiplayer Reveal) [4.8m]

8. Xbox One X (Reveal) [4.6m]

9. Anthem (Gameplay) [4.4m]

10. FIFA 18: The Journey (Trailer) [4m]



Hebben jullie bovenstaande video's al bekeken, of mist er een trailer die het eigenlijk wel verdiende hier tussen te staan? Op die vraag kan nu een antwoord gegeven worden. NeoGaf-gebruiker Nightengle een top 10 van meest bekeken trailers samengesteld, waarin de gameplay van Spider-Man ver boven de rest uitsteekt en al meer dan 10,8 miljoen keer bekeken is.



