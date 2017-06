Ontwikkelstudio Rebellion Developments werkt momenteel aan de Third Person Shooter Rogue Trooper Redux voor PC, PlayStation 4, Switch en Xbox One. De game is een remake van de 2006 comic-game Rogue Trooper waarin de blauwe supersoldaat Rogue een zware opdracht beleeft. Hij moet namelijk overleven op een toxische planeet, waarbij hij biochips van drie overleden medesoldaten met zich meedraagt.