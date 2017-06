Packshot Sunday - Deel 207 Gamed Gamekalender Juni 2017 Packshot Sunday - Deel 206 Packshot Sunday - Deel 205 Nieuws: [E3] 3DS-ondersteuning tot ver na 2018

Door Stefan van B op 17-06-2017 om 10:05 Bron: VG247 Met de uitgave van de Nintendo Switch leek het erop alsof Nintendo hun console en handheld-divisies zou doen samensmelten. Hiermee zou de Nintendo 3DS geen lang leven meer beschoren zijn, maar met de aankondiging van de New Nintendo 2DS XL werd toch een andere indruk gewekt. Nintendo of America president Reggie Fils-Aime vertelt vandaag meer.



quote: We’re going to continue to bring new content, and that’s what’s going to keep this device vibrant and keep it going well into 2018 and beyond.



De uitgave van de New Nintendo 2DS XL speelt hier op in en Nintendo hoopt de groei van het 3DS platform hiermee te stimuleren. Volgens Reggie ziet Nintendo de Switch essentieel anders. Volgens het bedrijf is de Switch in eerste instantie een thuisconsole die je altijd met je mee kan nemen.



Uiteindelijk maakt deze insteek voor Reggie niet uit, hij geeft aan dat Nintendo wilt dat de consument het noemt hoe hij of zij het wilt noemen. Nintendo is tevreden als hun geprefereerde apparaat fantastische content als Zelda, Mario en content van third-parties kan leveren. Volgens Reggie kunnen de Switch en 3DS dan ook gemakkelijk naast elkaar bestaan.

