Nieuws: [E3] Yooka-Laylee Switch in testfase

Door Stefan van B op 17-06-2017 om 09:57 Bron: Nintendo-Insider In april werd door ontwikkelaar Playtonic Games de platformtitel Yooka-Laylee uitgebracht op PC, Xbox One en PlayStation 4. Deze buddy-platformer zou ook op de Nintendo Switch verschijnen, maar die release werd uitgesteld. Vandaag leren we meer over de stand van zaken.



Playtonic Games heeft namelijk bekend gemaakt dat Yooka-Laylee op de Nintendo Switch nu de testfase ingaat. Op dit moment ronden ze echter eerst een significante game-update voordat ze zich volledig op de Switch-versie zullen focussen. Deze update zal direct verwerkt worden in de Switch-release. Als het testteam de game niet te veel breekt zal de titel snel een releasedatum ontvangen. Om het wachten wat makkelijker te maken onthulden ze alvast een afbeelding van Yooka-Laylee draaiend op de Switch. Tweeten



