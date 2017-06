Nieuws: [E3] Ace Combat 7 kiest het luchtruim

Door Redneckerz op 17-06-2017 om 08:21 Bron: Dark Side of Gaming De Ace Combat serie kent een lange geschiedenis, zo verscheen de eerste titel alweer in 1992. Vanaf de E3 krijgen wij tien minuten gameplay voorgeschoteld van het in ontwikkeling zijnde zevende deel uit de reeks. Tweeten



Andere berichten over Ace Combat 7 [14-06-2017] [E3] Land, zee en lucht in Ace Combat 7 [09-06-2017] [E3] Verken het luchtruim in Ace Combat 7 [16-05-2017] Ace Combat 7 vliegt naar 2018 [26-01-2017] Ace Combat 7 komt ook naar PC en One [04-01-2017] Ace Combat 7 naar Xbox One? [03-12-2016] Nieuwe Trailer Ace Combat 7 [06-12-2015] Ace Combat 7 geeft ons Virtual Reality ervaring 08:21 [E3] Wolfenstein II knalt naar vrijheid

08:21 [E3] Hunt: Showdown gaat op jacht Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.