Nieuws: [E3] Wolfenstein II knalt naar vrijheid

Door Redneckerz op 17-06-2017 om 08:21 Bron: Dark Side of Gaming Met Wolfenstein II: The New Colossus keren wij terug naar de vader aller actiehelden: William ''B.J'' Blazkowicz. De game verschijnt al in oktober, in onderstaande video maken we kennis met het arsenaal uit de game. Tweeten



Andere berichten over Wolfenstein II: The New Colossus [15-06-2017] [E3] Wolfenstein kent grootse cast [12-06-2017] [E3] Nieuwe Wolfenstein in oktober [10-06-2017] Amazon meldt Wolfenstein II: The New Colossus [22-10-2016] BJ Blazkowicz hint naar nieuwe Wolfenstein [13-06-2016] [E3] Bethesda hint naar nieuwe Wolfenstein? [24-09-2015] Anya verklapt Wolfenstein vervolg 08:21 [E3] Agony toont pure hel

08:21 [E3] Ace Combat 7 kiest het luchtruim Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.