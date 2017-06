Nieuws: [E3] Sundered met teaser van laatste baas

Door Rene Groen op 16-06-2017 om 13:04 Via Kickstarter wist Sundered zo'n €135,000 op te halen, waardoor Thunder Lotus Games hun Metroidvania game verder kon ontwikkelen. De PC en PlayStation 4 titel zal later dit jaar verschijnen en bij de E3 kregen we een teaser van de laatste baas in de game. Tweeten



