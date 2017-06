Ultra Street Fighter II: The Final Challengers Packshot Sunday - Deel 207 Gamed Gamekalender Juni 2017 Disgaea 5 Complete Nieuws: [E3] Nintendo over telefoon voor voice chat

Door Rene Groen op 16-06-2017 om 12:59 Bron: Kotaku Nintendo gaf al eerder aan dat het gebruik van voice chat op de Switch gepaard gaat met een mobiele applicatie. He lijkt een nogal omslachtige manier, zeker nadat Hori uitlegde hoe dit in zijn werk gaat.



Nintendo of America president Reggie Fils-Aime reageert nu voor het eerst op het plaatje en laat weten dat dit enkel de manier is waarop Hori het doet, maar dat het niet de enige oplossing is. Uiteraard willen we dan graag weten wat de andere opties zijn, toch heeft hij hier nog geen antwoord op. Wel benadrukt hij nogmaals dat het gebruik van een mobiele telefoon en een speciale applicatie onderdeel zijn van het proces en dat dit volgens hem een goede, robuuste oplossing is voor de consument:

quote: “We actually think that the phone is going to deliver a better, more robust execution. In terms of the APIs that we can build into an app, the fact that phones are ubiquitous, the fact that it allows us to do much more rapid improvements and updates to the service, that’s why we think a phone execution—and specifically a mobile app execution—is going to be better for the consumer.”

