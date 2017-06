Nieuws: [E3] Destiny 2 toont exclusieve PS4 content

Door Joni Philips op 16-06-2017 om 08:39 Bron: PlayStation Blog Voormalige Halo ontwikkelstudio Bungie werkt momenteel aan Destiny 2 voor PC, PlayStation 4 en Xbox One. De game is zoals de originele Destiny een First Person Shooter met Role Playing en Massively Multiplayer Online elementen maar met diverse verbeteringen en toevoegingen. Tweeten



Andere berichten over Destiny 2 [14-06-2017] [E3] Destiny 2 in vele screenshots [13-06-2017] [E3] 'Destiny 2 30 fps op Xbox One X' [13-06-2017] [E3] Destiny 2 op 6 september, later op PC [21-05-2017] Destiny 2 in gameplay, 30FPS en geen Switch-versie [19-05-2017] Destiny 2 deelt eerste gameplay [31-03-2017] Onthullingstrailer Destiny 2 [29-03-2017] Destiny 2 met eerste teaser [28-03-2017] Bungie kondigt Destiny 2 aan [23-03-2017] Verschijnt Destiny 2 in september? 08:45 [E3] 'Xbox BC wordt kleiner dan Xbox 360 BC'

08:34 [E3] Coöperatieve beelden Super Mario Odyssey Reacties (1) Pagina: 1 Gast (212.115.197.xxx) op 16-06-2017 om 08:40 Exclusive capped on 30 fps.....

Pagina: 1

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.