Nieuws: [E3] Miitopia in nieuwe demonstratie

Door Stefan van B op 15-06-2017 om 10:00 Bron: Gamed In Miitopia komen Mii karakters samen om Miitopia te redden van de Dark Lord. Elk karakter kan unieke krachten toegewezen krijgen en in de game aan zichzelf verbeteren. Benieuwd hoe de onschuldig ogende Mii's in ware krijgers veranderen? Kijk dan zeker onderstaande gameplay.

09:55 Mod brengt Mario's pet-krachten naar N64 Reacties (2) Pagina: 1 Gast (145.94.183.xxx) op 15-06-2017 om 10:57 ik begreep dat er een nieuwe demo was, en dus een demonstratie haha maar een deomstratie :P

Stefan van B (Redacteur) op 15-06-2017 om 11:19 [Niv: 50 / Exp: 2518] Het is natuurlijk de uitdaging creatief te blijven met je titels in deze nieuwsovervloed

