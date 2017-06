Kholat Hypertension: Harmony of Darkness interview The Town of Light Skull and Bones Nieuws: [E3] Meerdere Walking Dead VR-titels in de maak

Door Rene Groen op 15-06-2017 om 09:50 Bron: IGN De setting van The Walking Dead leende zich al goed voor diverse games en ook in de toekomst zal dit niet anders zijn. Door een samenwerking tussen Skybound Entertainment en Skydance Interactive zullen er meerdere virtual reality games worden gemaakt. De twee bedrijven hebben een persbericht uitgebracht waarin te lezen is dat een eerste game draait om nieuwe karakters binnen een nieuwe setting. Het spel bevat een 'innovatief contextueel interactiesysteem' en zou mogelijk in ontwikkeling zijn voor de PlayStation VR, HTC Vive en Oculus VR. Er zijn verder niet veel details, maar door de samenwerking met Skybound is het mogelijk dat karakters uit de comic hun gezicht laten zien.



Naast de Virtual Reality titels werkt ontwikkelaar Overkill eveneens aan een Walking Dead titel die recentelijk vertraagd werd tot de tweede helft van 2018. Tweeten



