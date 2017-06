Nieuws: [E3] Super Mario toont meer gameplay

Door Stefan van B op 15-06-2017 om 09:48 Bron: Gamed Nintendo houdt maar niet op het met het tonen van nieuwe Super Mario Odyssey gameplay. Vandaag nemen ze ons mee naar Sand Kingdom en New Donk City, waar wel als Paaseilandbeeld-Mario en tank-Mario kunnen spelen. Tweeten



