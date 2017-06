Hypertension: Harmony of Darkness interview The Town of Light Skull and Bones Perception Nieuws: [E3] SEGA heeft wensenlijstje voor PC

Door Rene Groen op 15-06-2017 om 09:44 Bron: PC Gamer Recentelijk leerden we dat SEGA toenadering zoekt tot de PC markt met de komst van Vanquish en Bayonetta. In de toekomst hopen we uiteraard meer titels uit de stal van SEGA op de PC te zien en ze hebben hiervoor al twee franchises in gedachten.

quote: “If you send [your] list over I’ll tell you which ones we can tick, which ones are on our list, which ones are possibilities, which ones are not possibilities, which ones we’ve talked about, which ones we’re talking about, which ones we’re working on, you know, they’ll be on that list.”

Twee van de franchises die hoog op het prioriteitenlijstje staan zijn Yakuza en Persona, we hopen dan ook games in deze serie spoedig hun weg naar de PC zullen vinden. PC Gamers vroeg aan SEGA Europe's John Clark welke games de uitgever in gedachten heeft om naar de PC te brengen. In een reactie geeft hij aan dat wanneer ze een lijst maken van tien titels, deze vermoedelijk hetzelfde zal zijn als wanneer je deze vraag bij gamers neer legt.Twee van de franchises die hoog op het prioriteitenlijstje staan zijn Yakuza en Persona, we hopen dan ook games in deze serie spoedig hun weg naar de PC zullen vinden. Tweeten



