Nieuws: [E3] Trailer Insurgency: Sandstorm

Door Joni Philips op 15-06-2017 om 06:43 Bron: Gematsu Ontwikkelstudio New World Interactive werkt momenteel aan de langverwachte eerste Insurgency game voor PC, PlayStation 4 en Xbox One. De First Person Shooter Insurgency: Sandstorm biedt een donkere verhalende mode, met een breed arsenaal aan vuurwapens wat ideaal is voor de multiplayer.



