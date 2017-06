Kholat Hypertension: Harmony of Darkness interview The Town of Light Skull and Bones Nieuws: [E3] Metal Gear Survive bevat singleplayer

Door Rene Groen op 15-06-2017 om 06:43 Bron: Xbox Achievements Het is mogelijk één van de games waar gamers het minst op zitten te wachten. Toch zet Konami stug door met de ontwikkeling van Metal Gear Survive, een game die volgend jaar uit moet gaan komen. Bij de E3 komt er wat nieuwe informatie over het spel naar buiten, zo heeft de ontwikkelaar bekend gemaakt dat er naast de reeds bekende coöperatieve multiplayer ook een singleplayer campaign in de game zit. De acties die je in de coöperatieve multiplayer verricht geven je beloningen middels resources die je ook kunt gebruiken in de singleplayer. Hoe dit precies werkt is op het moment van schrijven echter nog niet bekend, meer informatie hierover zal Konami spoedig delen.



Wanneer je coöperatief speelt kun je verschillende soorten uitrusting en gadgets craften, je eigen klasse ontwikkelen en een basiskamp bouwen. Het gecreëerde karakter kun je zowel in de singleplayer en als coöp speler gebruiken. Dit alles doe je om een outpost / generator te beschermen tegen golven vijanden. Hoe beter je dit doet, hoe meer loot je vergaart en hoe meer je dan ook mee kunt nemen naar de singleplayer. Deze loot is ingedeeld in groen (common), blauw (rare), paars (legendary) en geel (exotic). Tweeten



