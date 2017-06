Nieuws: [E3] Zwei: The Ilvard Insurrection naar Westen

Door Joni Philips op 14-06-2017 om 14:16 Bron: Siliconera Ontwikkelstudio Falcom komt in samenwerking met Xseed Games met Zwei: The Ilvard Insurrection voor PC. Het spel betreft een Westerse versie van de Role Playing Game Zwei II Plus waarin de overmoedige piloot Ragna moet samenwerken met een vampierprinses nadat ze zijn leven redt. Tweeten



