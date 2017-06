Nieuws: [E3] Land, zee en lucht in Ace Combat 7

Bandai Namco laat de Ace Combat serie volgend jaar terugkeren op de PC, Xbox One en PlayStation 4. De game speelt zich af in een fictionele wereld waarin een conflict gaande is tussen Osea en Erusea. Enkele nieuwe screenshots laten ons onder andere de A-10 Warthog, F-14 Tomcat, Eurofighter 2000 en F-18 Hornet zien.