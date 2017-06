Nieuws: [E3] Gameplaydemo Uncharted: Lost Legacy

Door Stefan van B op 14-06-2017 om 09:16 Bron: DualShockers Naughty Dog werkt op dit moment onder andere aan Uncahrted: The Lost Legacy. Een stand-alone Uncharted avontuur met Chloe Frazer in de hoofdrol. Samen met haar vriendin Nadine zal ze opzoek gaan naar verloren schatten midden in India. In onderstaande gameplaydemo krijgen we daar alvast een voorproefje van. Tweeten



Andere berichten over Uncharted: The Lost Legacy [13-06-2017] [E3] Uncharted: The Lost Legacy in trailer [15-05-2017] Uncharted: The Lost Legacy deelt info [11-04-2017] Uncharted: The Lost Legacy op 23 augustus [10-04-2017] Uncharted: The Lost Legacy met 10 uur gameplay [16-03-2017] Uncharted: The Lost Legacy in artwork [09-03-2017] Naughty Dog neemt afscheid van Uncharted [04-12-2016] [Upd.] Sony met Uncharted: The Lost Legacy 09:19 [E3] Trailers FFXIV: Stormblood

09:14 [E3] Achter de schermen bij Nex Machina Reacties (1) Pagina: 1 Gast (217.119.236.xxx) op 14-06-2017 om 11:06 Hoe meer Uncharted hoe beter!

Pagina: 1

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.