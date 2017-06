Nieuws: [E3] Gameplay LIfe is Strange: Before the Storm

Door Stefan van B op 14-06-2017 om 08:13 Bron: Gamed Ontwikkelaar Deck Nine Games - niet Dotnod Entertainment, zij werken aan een sequel - kondigde tijdens Microsoft's E3 persconferentie een prequel op Life is Strange aan. Life is Strange: Before the Storm zet Chloe Price en haar onwaarschijnlijke vriendschap met Rachel Amber centraal. In onderstaande gameplay krijgen we alvast 19 minuten van dit nieuwe avontuur te zien. Op 31 augustus aanstaande kunnen we zelf aan de slag met de eerste episode. Tweeten



