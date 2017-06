Nieuws: [E3] Details en screens FFXV DLC

Door Stefan van B op 14-06-2017 om 08:02 Bron: Gamed Final Fantasxy XV werd eerder dit jaar al uitgebreid met Episode Gladiolus. Dit was de eerste extra episode als onderdeel van de Season Pass. Vandaag heeft Square-Enix aangekondigd wanneer we de volgende kunnen verwachten.



Op 27 juni zal ook een gratis update verschijnen, welke de Regalia Type-D - een off-road voertuig - aan de game zal toevoegen. Deze en bovenstaande content schitteren in onderstaande screenshots en trailer.





















Tot slot heeft de mobiele game King's Knight - Wrath of the Dark Dragon - een nieuwe trailer gekregen. Deze zal een geheel nieuw verhaal vertellen binnen de wereld van Final Fantasy XV en multiplayer ondersteunen tot vier spelers.



Final Fantasy XV: Episode Prompto is aangekondigd voor een release op 27 juni aanstaande. Daarna zullen er nog twee episode's verschijnen: Episode Ignis en Multiplayer Expansion: Comrades, meer informatie hierover is nog niet bekend.

Op 27 juni zal ook een gratis update verschijnen, welke de Regalia Type-D - een off-road voertuig - aan de game zal toevoegen. Deze en bovenstaande content schitteren in onderstaande screenshots en trailer.

Tot slot heeft de mobiele game King's Knight - Wrath of the Dark Dragon - een nieuwe trailer gekregen. Deze zal een geheel nieuw verhaal vertellen binnen de wereld van Final Fantasy XV en multiplayer ondersteunen tot vier spelers.



