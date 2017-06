The Town of Light Skull and Bones Perception DiRT 4 Nieuws: [E3] 'PS4 Pro geen concurrent van Xbox One X'

Door Rene Groen op 13-06-2017 om 15:30 Bron: The Verge Zowel Sony als Microsoft hebben hun huidige console tussentijds voorzien van nieuwe modellen. Bij de PlayStation 4 gaat het om de uitgave van een Pro-model, terwijl Microsoft later dit jaar met de Xbox One X komt. Toch ziet Phil Spencer de twee niet als directe concurrenten van elkaar. Eťn van de dingen die bij deze E3 naar buiten kwam was de prijs van de Xbox One X, die met zijn $499 duidelijk hoger ligt dan de PlayStation 4 Pro. Toch ziet Phil Spencer, hoofd van de Xbox divisie, dit niet als een probleem. Volgens hem is is de PlayStation 4 Pro geen concurrent van de Xbox One X, maar juist van de Xbox One S. Als reden voert hij aan dat het X-model een 'ware 4K console' is en voegt hieraan toe: ďIf you just look at the specs of what this box is, itís in a different league than any other console thatís out there.Ē



Elders in het interview geeft Spencer aan dat hij niet verwacht dat de Xbox One X de best verkopende Xbox console zal gaan worden in het nieuwe jaar, dat zal namelijk de Xbox One S worden. Ook over de persconferentie wil hij nog wel iets kwijt. Hij ziet games als Ori, Super Lucky's Tale en Sea of Thieves als stevige aankondigingen, maar geeft tevens toe dat de focus de laatste jaren ook veel op de hardware heeft gelegen. Er is dan ook ruimte voor verbetering als we kijken naar het first-party aanbod. Hierin zijn overigens nog wel wat verrassingen, maar het is nog te vroeg om hierop in te gaan. Tweeten



"[...]Als reden voert hij aan dat het X-model een 'ware 4K console' is en voegt hieraan toe[...]"



Oh snap, shots fired! Wacht even met de oorlog tot ik terug ben van de winkel met popcorn aub.

Redneckerz (Redacteur) op 13-06-2017 om 15:39 [Niv: 178 / Exp: 8887] Gezien de boost die beide consoles hebben tov hun standaard modellen valt dat wel mee. XBO X zal meer titels op native 4K kunnen renderen, maar daar houdt het dan wel op.



De XBO S is qua specs weer in een hele andere competitie dan de PS4 Pro, dus die vergelijking is nogal mank.



Maar ja, #shotsfired enzovoorts... Cerny zou kunnen terughappen dat zij bij Sony wel betere titels hebben, en zo verder.



Ik weet niet. Ik vind statements zoals deze weinig professioneel en bijdragen aan de polarisatie tussen de verschillende kampen van gamers. Dat is juist wat je niet wilt, je wilt dat iedereen van games en platformen geniet. Gezien zijn werk snap ik het wel, maar dit had niet gehoeven.

laraishond op 13-06-2017 om 15:48 [Niv: 143 / Exp: 7173] Vind het eigenlijk ook niks voor Phil Spencer om te zeggen. Hij spreekt juist vaak lof en/of zijn respect uit voor de concurrentie en hun rol in de industrie.

Ik ben het ook niet eens met zijn stelling, want als ik een 4K tv had zou ik juist twijfelen tussen de X en Pro. Momenteel zou ik echt niet weten welke ik moet kiezen, want ze spreken me beiden wel aan.

raxus07 op 13-06-2017 om 15:56 [Niv: 43 / Exp: 2135]



Ps4 pro heeft verder eigenlijk ook niet mee te bieden dan zijn grotere schijf en 4k mogelijkheid. Voor de rest is de console gelijk Aan zijn voorganger. En heeft Microsoft in vergelijking veel meer aan hardware verbeterd dan zijn voorganger, Xbox one.



Vind het zelfs goed van hem om te zeggen dat er zeker ruimte voor verbetering is.



Spreek BTW niet als 'fanboy' ik heb beide apparaten gewoon maar ik denk dat het heel belangrijk is dat dit bericht zich ontwikkeld op de manier hoe jij het interpreteert Ik vind het juist enorm tof van Spencer dat hij er zich zo over uit. Klopt allemaal behoorlijk plus daarbij dat hij eerlijk is over hoe denk dat het gaat lopen. Ja, het komt knullig over dat hij de PS4 niet als concurrent ziet maar hij is wel eerlijk dat de X niet gebouwd is om de sales in te schieten en de S dit wel is. Plus dat hij helemaal gelijk heeft dat er de laatste jaren meer is gefocust op hardware dan op releases want dat merk je ook heel erg van beide kanten. Kijk maar naar E3 van vorig jaar als voorbeeld, dat was in mijn ogen een flinke dip.Ps4 pro heeft verder eigenlijk ook niet mee te bieden dan zijn grotere schijf en 4k mogelijkheid. Voor de rest is de console gelijk Aan zijn voorganger. En heeft Microsoft in vergelijking veel meer aan hardware verbeterd dan zijn voorganger, Xbox one.Vind het zelfs goed van hem om te zeggen dat er zeker ruimte voor verbetering is.Spreek BTW niet als 'fanboy' ik heb beide apparaten gewoonmaar ik denk dat het heel belangrijk is dat dit bericht zich ontwikkeld op de manier hoe jij het interpreteert

