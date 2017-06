Nieuws: [E3] Gran Turismo Sport komt in 2018

Door Stefan van B op 13-06-2017 om 02:54 Bron: Gamed In de Pre-E3 Show heeft Sony zojuist een nieuwe trailer van Gran Turismo Sport laten zien. In deze trailer wordt onder het genot van mooie gameplaybeelden de nieuwe themamuziek ten gehore gebracht. Daarnaast heeft Sony bekend gemaakt de game in het najaar van 2018 te willen uitbrengen. Het is dus nog even wachten voordat de PlayStation 4 een eigen Gran Turismo titel zal ontvangen. Tweeten



