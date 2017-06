Nieuws: [E3] Matterfall verschijnt op 8 augustus

Door Stefan van B op 13-06-2017 om 02:39 Bron: Gamed Ontwikkelstudio Housemarque boekte veel succes met de titel Resogun. Op dit moment werken ze aan een andere 2D actiegame genaamd Matterfall. De titel werd vorig jaar al onthuld, maar verschijnt vandaag in een nieuwe trailer en heeft een releasedatum mogen ontvangen. Op 8 augustus zal de game namelijk verschijnen op PlayStation 4. Tweeten



