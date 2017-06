Nieuws: [E3] Knack 2 komt op 5 september

Door Stefan van B op 13-06-2017 om 02:27 Bron: Gamed Mark Cerny heeft zojuist bekend gemaakt dat de sequel op zijn geesteskindje Knack op 5 september uitgebracht zal worden op PlayStation 4. Knack 2 neemt de twee in de titel letterlijk en zal een coöperatieve modus centraal stellen in de speelervaring. Hieronder de nieuwste trailer. Tweeten



