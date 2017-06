Nieuws: [E3] The Crew 2 met Rewards Program

Door Stefan van B op 13-06-2017 om 00:34 Bron: DualShockers Ubisoft heeft zojuist The Crew 2 aangekondigd voor PlayStation 4, Xbox One en PC met een release in het voorjaar van 2018. De titel mixt vier verschillende vormen van gemotoriseerde voertuigen - auto's, motoren, vliegtuigen en boten - en mixt deze in één racegame. De game speelt zich weer af op verschillende locaties door de Verenigde Staten heen, waar spelers verschillende racedisciplines per voertuig kunnen leren kennen. Ferrari 458 Speciale 2014. Daarnaast zullen alle The Crew spelers via het The Crew Rewards Program tot wel 18 verschillende voertuigen kunnen vrijspelen in The Crew 2 met in-game achievements in het origineel. Vanaf vandaag tot het eind van dit jaar zal Ubisoft elke maand twee nieuwe prijzen uitreiken voor het uitvoeren van bepaalde acties in The Crew.















Als bedankje aan spelers van het origineel geeft Ubisoft alle eigenaren van de titel de iconische.



