Nieuws: [E3] Artwork en details Beyond Good and Evil 2

Door Stefan van B op 13-06-2017 om 00:23 Bron: DualShockers Het heeft potjandorie even mogen duren, maar vanavond gaf Ubisoft eindelijk meer informatie vrij over Beyond Good & Evil 2. Grootste nieuws van alles was natuurlijk dat de game nog steeds in ontwikkeling is en nu eindelijk vorm heeft gekregen als een prequel. Dat is echter niet alles wat we te weten zijn gekomen.



De game wordt ontwikkeld door Ubisoft Montpellier en plaatst spelers in System 3, een zonnestelsel dat het centrum is van een interstellaire kolonisatie en handel in de Melkweg gedurende de 24ste eeuw. Terwijl privť ondernemingen hybride slaven uitbuiten voor het verkrijgen van dominantie op de grondstoffen markt, worstelen de kolonisten in System 3 om te overleven. Ze proberen betekenis te geven aan hun bestaan door verschillende tradities van de oude Aarde te mixen, waarmee een nieuw tijdperk van ruimtepiraterij aanbreekt.



Beyond Good and Evil 2 zal een echte action-adventure worden, waarin je alleen of met vrienden kan spelen. Iedereen zal deelnemen aan de intense actie en drama die op System 3's planeten, manen en ruimte gevonden kan worden. De game wordt gebouwd op Voyager, een nieuwe gepatenteerde engine en gereedschapset die het team bij Ubisoft Montpellier de afgelopen drie jaar heeft geconstrueerd. Deze technologie zal meerdere rijke werelden moeten produceren, met handgemaakte regio's, schitterende omgevingen en ondertussen een robuust online systeem ondersteunen.



Iedereen die wilt deelnemen aan het ontwikkelproces van Beyond Good and Evil 2 kan zich inschrijven voor het Space Monkey Program. Een nieuw initiatief dat spelers direct met leden van het ontwikkelteam in contact stelt. Spelers zullen zo ideeŽn en feedback kunnen geven, terwijl ze de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan de creatie van de game. PotentiŽle deelnemers kunnen zich aanmelden op



Een releasedatum of enige indicatie ontbreekt nog, evenals een specificatie van de consoles waarop de game zal moeten uitkomen. Wel zijn er meerdere nieuwe artworks om alvast van te genieten.































Creative Director Michel Ancel noemt de game een 'sci-fi space opera', waar spelers zullen vechten voor vrijheid naast onvergetelijke karakters en een indrukwekkend en memorabel zonnestelsel zullen ontdekken in de geest van Beyond Good & Evil. Uit de officiŽle gamebeschrijving leren we meer details.De game wordt ontwikkeld door Ubisoft Montpellier en plaatst spelers in System 3, een zonnestelsel dat het centrum is van een interstellaire kolonisatie en handel in de Melkweg gedurende de 24ste eeuw. Terwijl privť ondernemingen hybride slaven uitbuiten voor het verkrijgen van dominantie op de grondstoffen markt, worstelen de kolonisten in System 3 om te overleven. Ze proberen betekenis te geven aan hun bestaan door verschillende tradities van de oude Aarde te mixen, waarmee een nieuw tijdperk van ruimtepiraterij aanbreekt.Beyond Good and Evil 2 zal een echte action-adventure worden, waarin je alleen of met vrienden kan spelen. Iedereen zal deelnemen aan de intense actie en drama die op System 3's planeten, manen en ruimte gevonden kan worden. De game wordt gebouwd op Voyager, een nieuwe gepatenteerde engine en gereedschapset die het team bij Ubisoft Montpellier de afgelopen drie jaar heeft geconstrueerd. Deze technologie zal meerdere rijke werelden moeten produceren, met handgemaakte regio's, schitterende omgevingen en ondertussen een robuust online systeem ondersteunen.Iedereen die wilt deelnemen aan het ontwikkelproces van Beyond Good and Evil 2 kan zich inschrijven voor het Space Monkey Program. Een nieuw initiatief dat spelers direct met leden van het ontwikkelteam in contact stelt. Spelers zullen zo ideeŽn en feedback kunnen geven, terwijl ze de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan de creatie van de game. PotentiŽle deelnemers kunnen zich aanmelden op deze site Een releasedatum of enige indicatie ontbreekt nog, evenals een specificatie van de consoles waarop de game zal moeten uitkomen. Wel zijn er meerdere nieuwe artworks om alvast van te genieten. Tweeten



Andere berichten over Beyond Good & Evil 2 [12-06-2017] [E3] Eerste blik op Beyond Good & Evil 2 [26-05-2017] [E3] Beyond Good & Evil 2 niet op E3 [03-01-2017] Beyond Good & Evil 2 een jaar exclusief? [25-11-2016] BG&E 2 is drie jaar in ontwikkeling [17-10-2016] BG&E in 2018, teaser bij NX onthulling? [06-10-2016] [Upd.] Beyond Good & Evil 2 in pre-productie [29-09-2016] Gunt Ancel ons wederom blik op BG&E 2? [27-09-2016] Laat Ancel ons Beyond Good & Evil 2 zien? [14-06-2016] [E3] Beyond Good & Evil 2 leeft nog altijd [08-03-2016] [Upd.] BG&E 2 exclusief naar de NX? [29-01-2016] Beyond Good & Evil 2 nog altijd in leven [29-06-2015] Beyond Good & Evil 2 toch in ontwikkeling? [17-06-2015] [E3] [Upd.] Ancel werkt niet/wel aan BG&E 2 [13-06-2014] [E3] Beyond Good & Evil en PoP zijn niet dood [16-04-2014] Enkel Beyond Good & Evil 2 artwork [18-07-2013] Ancel gaat in op Beyond Good & Evil 2 [19-06-2013] Beyond Good & Evil teaser was een misverstand [09-06-2013] [E3] Beyond Good & Evil 2 op E3? [26-02-2013] Guillemot: 'Beyond Good & Evil 2 komt eraan' [14-11-2012] 'Rayman Legends vertraagt BG&E 2' [01-07-2012] Ancel over Beyond Good & Evil 2 [11-05-2012] [Upd.] BG&E 2 toont visrijke omgeving [08-05-2012] Beyond Good & Evil 2 met screenshot [07-05-2012] Ancel werkt nog altijd aan BG&E 2 [17-12-2011] XBW: 'Beyond Good & Evil 2 komt deze generatie.' [11-11-2011] 'Rayman: Origins helpt BG&E 2' [30-09-2011] 'BG&E2 te complex voor huidige generatie' [07-06-2011] [E3] 'BG&E 2 naar volgend platform' [21-08-2010] [GC] 'Beyond Good & Evil 2 moet perfect worden' [25-06-2010] Ancel: 'BG&E 2 nog altijd in leven' 00:34 [E3] The Crew 2 met Rewards Program

00:10 [E3] Bevaar de zeeŽn in Skull and Bones Reacties (1) Pagina: 1 Rene Groen (Eindredacteur) op 13-06-2017 om 00:49 [Niv: 671 / Exp: 33552] Positief: De garantie dat je alleen kunt spelen.

Negatief: Helpen in de ontwikkeling. Het concept zelf juich ik toe, maar het betekent voor deze game waarschijnlijk dat het spel er niet snel zal gaan komen. Tegelijkertijd ben ik blij dat de game er Łberhaupt komt, dus dat heft het misschien wel weer op.

Pagina: 1

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Beyond Good & Evil 2 Type: Game Releasedatum: TBA Ontwikkelaar: Ubisoft Uitgever: Ubisoft Media:















Meer media Artikelen Games Forum