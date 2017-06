Nieuws: [E3] Bevaar de zeeŽn in Skull and Bones

De persconferentie van Ubisoft had enkele verrassingen voor ons in petto, waaronder Skull and Bones. Deze online, open-wereld piraten multiplayer game lijkt iets weg te hebben van de naval combat uit Assassin's Creed: Black Flag, zo laten ook onderstaande screenshots ons zien.