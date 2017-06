Nieuws: [E3] Just Dance 2018 aangekondigd

Door Stefan van B op 13-06-2017 om 00:04 Bron: Gamed Ook dit jaar was de Ubisoft E3 persconferentie niet compleet zonder een demonstratie van een nieuwe Just Dance titel. Dit najaar zullen alle gebruikelijke gamingplatformen namelijk verblijdt worden met Just Dance 2018. Op de muziek van onder andere Bruno Mars, Ariana Granda, Shakira en Hyuna zal vanaf 24 oktober dit jaar gedanst kunnen worden. Tweeten



Andere berichten over Just Dance 2018 00:07 [E3] Eerste screenshots van Mario + Rabbids

23:55 [E3] AC: Origins toont bloeiend Egypte Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.





Titel: Just Dance 2018 Type: Game Releasedatum: TBA Ontwikkelaar: Ubisoft Uitgever: Ubisoft Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum