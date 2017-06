Perception DiRT 4 Wii U Virtual Console - Week 155 WipEout Omega Collection Nieuws: [E3] Eerste blik op Beyond Good & Evil 2

Door Joni Philips op 12-06-2017 om 23:09 Bron: Gamed Ubisoft zorgde op de Electronic Entertainment Expo voor vele verrassingen, maar de grootste was zonder twijfel de aanwezigheid van Beyond Good & Evil 2. In een trailer toonden ze ons een uitgebreide blik op de prequel.



laraishond op 12-06-2017 om 23:15 [Niv: 143 / Exp: 7133]

Mooi hoe emotioneel Ancel was. YYYYYYYEEESSSS!!!!!!Mooi hoe emotioneel Ancel was.

Lawliet op 12-06-2017 om 23:19 [Niv: 341 / Exp: 17031] Wow wat een trailer. Nu hopen dat het ook geweldigegameplay heeft, maar de sfeer zit er goed in!

SuperSaiyen4 op 12-06-2017 om 23:20 [Niv: 11 / Exp: 546] Onwerkelijk

Gast (84.195.184.xxx) op 12-06-2017 om 23:26 Ik weet eerlijk gezegd niet of ik blij of kwaad moet zijn... Ik ben blij dat B&GE2 er komt, ik ben blij voor Ancel die duidelijk dood gelukkig was, maar als dit de toon en de stijl is die ze met BG&E2 willen aangaan dan zinkt mijn interesse na al die jaren wachten toch wel wat weg.

