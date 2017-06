Nieuws: [E3] Far Cry 5 in nieuwe beelden

Door Stefan van B op 12-06-2017 om 23:03 Bron: Gamed Ubisoft neemt ons dit najaar me naar Hope County, Montana, in Far Cry 5. Een fanatieke cult heeft de regio in zijn greep en alle connecties met de buitenwereld afgesloten. De bevolking is in totale angst en het is aan jou om hen te bevrijden. In onderstaande trailer en gameplayvideo komt alvast meer naar voren.

