Nieuws: [E3] Steep gaat Olympisch

Door Redneckerz op 12-06-2017 om 23:02 Bron: Gamed Met Steep bracht Ubisoft vorig jaar een winterse titel naar voren die later ook voor de Switch werd aangekondigd. Op de E3 leren we meer over de game. Zo zal de game op 5 december verschijnen en zal er tevens een DLC pakket op de markt komen, Road to the Olympics genaamd. Deze zal zich focussen op de 2018 Winter Olympics. Ook kregen we een nieuwe trailer, die je hieronder kunt bekijken.



