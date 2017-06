Nieuws: [E3] Starlink: Battle for Atlas komt in 2018

Door Stefan van B op 12-06-2017 om 22:57 Bron: Gamed In Starlink: Battle for Atlas krijg je de controle over een team piloten, waarmee je Atlas moet beschermen. Hiervoor moet je zelf een ruimteschip bouwen en ga je opzoek naar verloren geheimen in een game waarin vrijheid erg belangrijk is. De game krijgt fysieke collectibles en digitale versies en moet in het najaar van 2018 op Xbox One, PlayStation 4 en Nintendo Switch verschijnen. Tweeten



Titel: Starlink: Battle for Atlas Type: Game Releasedatum: TBA 2018 Ontwikkelaar: Ubisoft Uitgever: Ubisoft Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum