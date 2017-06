Nieuws: [E3] Eerste gameplay Dragon Ball Fighter Z

Door Joni Philips op 12-06-2017 om 13:56 Bron: Gematsu Ontwikkelstudio Arc System Works waagt zich momenteel aan een nieuwe Dragon Ball vechtgame. In tegenstelling tot Dragon Ball Z: Extreme Butoden komt Dragon Ball Fighter Z echter niet voor de Nintendo 3DS maar voor PC, PlayStation 4 en Xbox One. De gameplay is gebaseerd op drie-versus-drie gevechten waarbij de gevechten worden weergegeven in een 2,5D stijl.



