Nieuws: [E3] Scan Amiibo's in Skyrim

Door Rene Groen op 12-06-2017 om 06:25 Al enige tijd maakt Bethesda ons lekker met de komst van The Elder Scrolls V: Skyrim voor de Nintendo Switch, toch is een datum nog altijd nog niet bekend. Ook nu niet maar ze komen wel met ander leuk nieuws. Het spel heeft namelijk de mogelijkheid om Amiibo's te scannen, zodat je jezelf bijvoorbeeld in de Champion's Tunic kunt kleden of het Master Sword kunt gebruiken. Wanneer de game verschijnt kun je direct aan de slag met alle uitbreidingen, te weten Dawnguard, Hearthfire en Dragonborn en loot verkrijgen door de Amiibo's van The Legend of Zelda: Breath of the Wild series, 30th Anniversary - The Legend of Zelda series, Super Smash Bros. series en The Legend of Zelda series te gebruiken.



Tweeten



Andere berichten over The Elder Scrolls V: Skyrim [26-10-2016] Bekijk Skyrim in kleivorm [14-06-2016] [E3] TES VI komt er voorlopig niet [08-06-2016] Retailer hint naar Skyrim PS4/One uitgave [05-11-2015] 'Skyrim heeft Xbox One port voor onderzoek' [11-08-2015] Het is lang wachten op The Elder Scrolls VI [28-01-2014] TES V: Skyrim aan 20 miljoen exemplaren [09-01-2014] [Upd] Gerucht: Skyrim naar next-gen? [26-04-2013] Skyrim krijgt Legacy Edition in juni [19-04-2013] Skyrim krijgt een Legendary Edition? [16-04-2013] Bethesda stopt Skyrim ontwikkeling [09-04-2013] Skyrim 1.9 Update op consoles [30-03-2013] Skyrim DLC met korting op Xbox Live [14-03-2013] Skyrim gaat tropisch [04-03-2013] 'Legendary' update voor Skyrim [05-02-2013] Skyrim DLC krijgt releasedatum [02-02-2013] Skyrim DLC met Amerikaanse data [19-01-2013] Skyrim DLC in februari naar PS3 en PC [03-01-2013] Redguard is nieuwe Skyrim DLC? [03-11-2012] Teaserplaatje nieuwe Skyrim DLC [29-10-2012] Skyrim krijgt een Premium Edition [16-10-2012] Skyrim DLC keert terug naar Morrowind? [31-08-2012] Skyrim DLC voor PlayStation 3 onzeker [21-08-2012] Volgende Skyrim DLC heet Hearthfire? [27-06-2012] Werk aan nieuwe Skyrim DLC nog niet gestart [25-05-2012] Skyrim krijgt Mounted Combat met update [16-04-2012] Bethesda morgen met aankondiging [13-04-2012] [Upd.] Skyrim toont Kinect integratie [16-03-2012] Skyrim ontvangt 1.5 beta update [20-02-2012] Minder, maar grotere Skyrim DLC [14-02-2012] Morrowind en Cyrodiil mogelijk in Skyrim 06:27 [E3] Trailer The Elder Scrolls: Legends - Heroes of Skyrim

06:24 [E3] Trailer The Elder Scrolls Online Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.