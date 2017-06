Perception DiRT 4 Wii U Virtual Console - Week 155 WipEout Omega Collection Nieuws: [E3] Bethesda kondigt Creation Club aan

Door Rene Groen op 12-06-2017 om 06:22 Fallout 4 en The Elder Scrolls V: Skyrim worden nog altijd veel gespeeld, mede door de content die maar blijft komen. Bethesda gaat hier nog een stap verder in en komt met de Creation Club, alwaar geheel nieuwe content als items, abilities en gameplay voor beide titels gecreëerd kan worden. Tweeten



Andere berichten over Nieuws - Bedrijven [08-06-2017] Interne bestanden CD Projekt RED gestolen [06-06-2017] [E3] Bethesda brengt E3 promotievideo uit [05-06-2017] [Upd.] Toekomstplannen Telltale in enquête? [03-06-2017] [E3] Roll7 komt met nieuwe titel [31-05-2017] Nieuwe PC Sim van SEGA en Lionhead-veteranen [23-05-2017] Take-Two komt met opvolger van grote franchise [20-05-2017] Platinum Games met nieuw IP? [18-05-2017] SEGA presenteert nieuwe bedrijfsidentiteit [15-05-2017] SEGA gaat grote IP's laten herleven [10-05-2017] Marvel heeft meer onaangekondigde titels [08-05-2017] Starbreeze zet games centraal in stream [07-05-2017] tinyBuild met teaser voor nieuwe game [03-05-2017] 505 Games geeft nieuwe Remedy titel uit [02-05-2017] Half-Life 2 schrijver verlaat Valve [30-04-2017] [E3] Bethesda met twee nieuwe titels? [11-04-2017] Remedy brengt Northlight engine naar PS4 [05-04-2017] [E3] Sucker Punch komt met korte teaser? [03-04-2017] Mad Catz vraagt faillisement aan [24-02-2017] Irrational verder als Ghost Story Games [02-02-2017] Zenimax koopt Escalation Studios [01-02-2017] WB Games komt met onthulling op 8 maart [23-01-2017] Voormalig GTA producer opent studio's [17-01-2017] Swery65 is terug met nieuwe studio [10-01-2017] Assassin's Creed schrijver naar 2K [20-12-2016] Suicide Squad game geannuleerd? [19-11-2016] [Upd.] Remedy weet ons beet te nemen [14-11-2016] Telltale met Guardians of the Galaxy game? [02-11-2016] Thatgamecompany met teaser voor nieuwe titel [27-10-2016] Achievements Dragon Ball Xenoverse 2 [22-10-2016] Stemacteurs gaan in staking! 06:24 [E3] Trailer The Elder Scrolls Online

06:16 [E3] Doom krijgt Virtual Reality Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Artikelen Games Forum