Nieuws: [E3] Doom krijgt Virtual Reality

Door Joni Philips op 12-06-2017 om 06:16 Bron: Gamed Ontwikkelstudio Zenimax maakt momenteel de overstap naar Virtual Reality middels Virtual Reality versies van hun grootste franchises: dochterbedrijf id Software werkt momenteel aan Doom VFR dat eind 2017 dient te verschijnen. Er is nog geen informatie over platforms. Tweeten



Titel: Doom VFR Type: Game Releasedatum: TBA Ontwikkelaar: id Software Uitgever: Bethesda Softworks Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum