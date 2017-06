Nieuws: [E3] Ervaar Fallout 4 in VR

Door Rene Groen op 12-06-2017 om 06:15 Velen hebben zichzelf al uren verloren in Fallout 4 en later dit jaar kom je nog dichter bij de actie met Fallout 4 VR voor de HTC Vive. In onderstaande trailer krijgen we alvast een klein voorproefje. Tweeten



Titel: Fallout 4 VR Type: Game Releasedatum: TBA 2017 Ontwikkelaar: Bethesda Softworks Uitgever: Bethesda Softworks Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum