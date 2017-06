Nieuws: [E3] Dragon Ball Fighter Z met eerste beelden

Door Rene Groen op 12-06-2017 om 01:14 Bij de persconferentie van Microsoft vernamen we dat Dragon Ball Fighter Z onderweg is naar de PC, PlayStation 4 en Xbox One. Voor het einde van de zomer komt er een gesloten beta naar de consoles waarin we de 3v3 gevechten uit kunnen proberen. Tweeten



Andere berichten over Dragon Ball Fighter Z [09-06-2017] Dragon Ball Fighters aangekondigd 01:29 [E3] AC: Origins in screenshots en artworks

01:11 [E3] Life is Strange krijgt prequel drieluik Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.