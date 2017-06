Nieuws: [E3] Life is Strange krijgt prequel drieluik

Door Rene Groen op 12-06-2017 om 01:11 Vorige week verscheen er plotsklaps het gerucht dat ontwikkelaar Deck Nine Games een prequel op Life is Strange in ontwikkeling had. Bij de persconferentie van Microsoft kregen we hier een bevestiging van, zo betreft het een drieluik waarvan de eerste episode vanaf 31 augustus verkrijgbaar is. Tweeten



