Door Rene Groen op 12-06-2017 om 01:00 Gisteren lichtte Electronic Arts een tipje van de sluier op voor Anthem, een nieuw project van ontwikkelaar BioWare. Bij de persconferentie van Microsoft werd de sluier er compleet afgetrokken met het presenteren van de eerste gameplay en het wachten is nu tot 2018 alvorens de game verschijnt. Tweeten



00:55 [E3] Shadow of War toont nieuwe gameplay Reacties (5) Pagina: 1 Gast (87.214.136.xxx) op 12-06-2017 om 01:02 Komt dit nu ook voor de PS4 of niet?



Rene Groen (Eindredacteur) op 12-06-2017 om 01:05 [Niv: 670 / Exp: 33501] Ja, ook voor PS4.

Stefan van B (Redacteur) op 12-06-2017 om 01:06 [Niv: 50 / Exp: 2489] Ja, de titel verschijnt op PC, PS4 en Xbox One consoles.

elemeNt op 12-06-2017 om 01:31 [Niv: 124 / Exp: 6207]



Ik vond het ook heel veel lijken op de game Firefall die ik echt heel veel heb gespeeld.

Zag er heel vet uit! Nu ga ik een beetje twijfelen tussen Destiny 2 en Anthem... Al komt Destiny wel veel eerder uit natuurlijk

Gast (84.31.91.xxx) op 12-06-2017 om 02:08 Ja destiny gemengd met iron man _O_

Hoop dat dit spel bioware weer op de kaart zet.

kuck* mass effect andromeda was echt knudde.

