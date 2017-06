Nieuws: [E3] Shadow of War toont nieuwe gameplay

Door Stefan van B op 12-06-2017 om 00:55 Bron: Gamed In Middle-earth: Shadow of War duiken we verder Mordor in. De game bouwt voort op het origineel, maar voegt daar een hoop nieuwe dynamische aspecten aan toe. Zo is het Nemesis-systeem uitgebreid en kunnen we daarmee aan meer betekenisvolle relaties met Orcs bouwen. Zo blijkt ook in onderstaande gameplaybeelden. Tweeten



Andere berichten over Middle-earth: Shadow of War [08-06-2017] Middle-earth: Shadow of War met verhaaltrailer [07-06-2017] Troy Baker terug als Talion in Middle-earth [01-06-2017] Shadow of War uitgesteld naar oktober [25-04-2017] Shadow of War legt wapens en uitrusting uit [21-04-2017] Middle-earth: Shadow of War gaat in op Predator Skill Tree [11-04-2017] Middle-earth: Shadow of War met 4K gameplay [08-03-2017] Eerste gameplay Middle-earth: Shadow of War [06-03-2017] Shadow of War lekt gameplaybeelden uit [27-02-2017] Eerste trailer Middle-earth: Shadow of War [26-02-2017] Sequel Shadow of Mordor gelekt 01:00 [E3] Eerste gameplay van Anthem

00:50 [E3] Xbox One games ontvangen X-upgrade Reacties (2) Pagina: 1 Thibby95 op 12-06-2017 om 01:11 [Niv: 7 / Exp: 351] Best leuk dat er ook wat humor in de game zit

Gast (84.31.91.xxx) op 12-06-2017 om 02:03 Best on xbox x:P

Pagina: 1

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.