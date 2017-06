Nieuws: [E3] Cuphead komt 29 september

Door Stefan van B op 12-06-2017 om 00:19 Bron: Gamed Ontwikkelaar Studio MDHR is opgezet door de broers Chad and Jared Moldenhauer en zij creëren een game die zich laat inspireren door de oude Disney animaties. Cuphead komt op 29 september aanstaande naar Steam en de Xbox One, maar schittert vandaag in een nieuwe trailer. Tweeten



Titel: Cuphead Type: Game Releasedatum: 29-09-2017 Ontwikkelaar: Studio MDHR Uitgever: Studio MDHR Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum