Nieuws: [E3] Terry Crews in Crackdown 3 video

Door Rene Groen op 12-06-2017 om 00:18 Het is alweer even geleden dat Crackdown 3 werd aangekondigd, maar bij de E3 keerde het spel dan eindelijk terug met een releasedatum. Vanaf 7 november kunnen we met de game aan de slag en Terry Crews zag dat het goed was. Tweeten



Titel: Crackdown 3 Type: Game Releasedatum: 07-11-2017 Ontwikkelaar: ReAgent Games Uitgever: Microsoft Media:



