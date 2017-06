Nieuws: [E3] Platformer Super Lucky's Tale aangekondigd

Op 7 november aanstaande zal de platformtitel Super Lucky's Tale worden uitgebracht. In de game volgen we Lucky, de altijd optimistische en energieke held op zijn queeste. Niet alleen is deze oranje vos opzoek naar zijn innerlijke kracht, hij helpt ook zijn zus de 'Book of Ages' te redden voor de schurk Jinx.



elemeNt op 12-06-2017 om 00:19 [Niv: 124 / Exp: 6200] Dit was echt een kick in the nuts... bij de eerste beelde moest ik aan Conker denken

