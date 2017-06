Nieuws: [E3] Tacoma verschijnt in augustus

Door Rene Groen op 12-06-2017 om 00:13 Het is alweer even geleden dat we iets vernamen van Tacoma, de nieuwe game van de makers achter Gone Home. Gelukig is deze stilte nu doorbroken bij de persconferentie van Microsoft, zo leren we dat het spel op 2 augustus dan eindelijk zal verschijnen. Tweeten



