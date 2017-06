Nieuws: [E3] Sea of Thieves in nieuwe gameplay

Door Stefan van B op 12-06-2017 om 00:11 Bron: Gamed Rare werkt op dit moment hard aan de ontwikkeling van hun piratenavonturengame Sea of Thieves. Tijdens de E3 lieten ze ons weer zien hoe zo'n schattenjacht er nu volgens hun uitziet. Vol met skeletten en vijandige spelers die op je schip en schatten uit zijn. Tweeten



Andere berichten over Sea of Thieves [28-04-2017] Phil Spencer speelt Sea of Thieves [22-04-2017] Sea of Thieves vertelt over grondstoffen [17-02-2017] Sea of Thieves demonstreert Alpha Update 0.1.1 [16-02-2017] Sea of Thieves dit weekend met update 0.1.1 [29-09-2016] Sea of Thieves toont prachtige effecten [07-09-2016] Mooi water in Sea of Thieves [18-08-2016] [GC] Beleef het piratenleven in Sea of Thieves [17-08-2016] [GC] Sea of Thieves toont zon, zee en strand [12-08-2016] Piratenmuziek in Sea of Thieves video [04-08-2016] Sea of Thieves met Comic Con footage [18-06-2016] [E3] Leer meer over Sea of Thieves [16-06-2016] [E3] Sea of Thieves vaart naar 2017 [14-06-2016] [E3] Waterrijke beelden van Sea of Thieves [13-06-2016] [E3] Sea of Thieves in beeld en geluid [19-05-2016] Nieuw plaatje van Sea of Thieves [31-03-2016] Sea of Thieves toont water [20-09-2015] Rare schakelt hulp in voor Sea of Thieves [31-07-2015] 'Sea of Thieves is beste Rare game ooit' [15-06-2015] [E3] Rare komt met Sea of Thieves 00:13 [E3] Tacoma verschijnt in augustus

00:03 [E3] The Artful Escape is ... apart Reacties (1) Pagina: 1 Gast (87.214.136.xxx) op 12-06-2017 om 00:28 Supersaai. Rare is nog niet eens een schaduw van wat het ooit was onder de N64.



Pagina: 1

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.