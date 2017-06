Nieuws: [E3] The Artful Escape is ... apart

Eerder dit jaar maakten we kennis met The Artful Escape, een action / adventure / exploratie / verhaalgedreven / musical-laser-light-battle game. Alsof deze omschrijving nog niet bizar genoeg is raden we je aan ook meteen even de onderstaande video mee te pakken.



