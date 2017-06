Nieuws: [E3] Cyberpunk titel The Last Night onthult

Door Stefan van B op 12-06-2017 om 00:03 Bron: Gamed In The Last Night is het aan de speler om een 2D cyberpunk open wereld te ontdekken. Deze spelwereld kent vier unieke districten met een geheel eigen stijl. Hier kun je zowel actievolle als stealth gameplay verwachten in de traditie van filmische platformtitels. Een rijk gezelschap aan complexe karakters zal je in dit avontuur met een gevarieerde gameplay vergezellen.

00:01 [E3] Black Desert Online komt naar Xbox One Reacties (1) Pagina: 1 Gast (87.214.136.xxx) op 12-06-2017 om 00:05 Wat leuk dat je het hier kunt zien zonder een lag.

