Nieuws: [E3] Black Desert Online komt naar Xbox One

Door Rene Groen op 12-06-2017 om 00:01 De MMORPG Black Desert Online is al even speelbaar op de PC maar bij de persconferentie van Microsoft werd bekend dat het spel onder de naam Black Desert ook naar de Xbox One komt. Het spel draait onder andere in 4K op de Xbox One X en moet begin 2018 verschijnen. Tweeten



Andere berichten over Black Desert Online [05-10-2016] Black Desert Online speelbaar op Firstlook [21-10-2015] Black Desert Online bezoekt Paris Games Week [06-12-2014] Koreaanse MMO Black Desert naar het westen 00:03 [E3] Cyberpunk titel The Last Night onthult

23:54 [E3] Minecraft gaat cross-platform en 4K Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.





Titel: Black Desert Online Type: Game Releasedatum: TBA 2015 Ontwikkelaar: Pearl Abyss Uitgever: Daum Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum